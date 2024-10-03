Hande Doğandemir'in kaburga kemiği kırıldı

Birsen Altuntaş'ın haberine göre Yaren Leylek filmiyle bu cuma sinema seyircisinin karşısına çıkmaya hazırlan yıldız, "Kaburgamı kırdım ama bu ekibi çok seviyorum. Galada olmak istedim. O yüzden fazla kalamayacağım. Umarım herkesin çok sevdiği bir film olur” dedi.