Hande Doğandemir'in kaburga kemiği kırıldı
Güneşi Beklerken adlı diziyle yıldızı parlayan ünlü oyuncu Hande Doğandemir'in kaburga kemiği kırıldı.
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Yüzleşme, Hükümsüz, Güneşi Beklerken, Kaybedenler Kulübü Yolda ve Bana Masal Anlatma gibi yapımlarla tanınan ünlü oyuncu Hande Doğandemir hayranlarını korkuttu.
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Son olarak Taş Kağıt Makas dizisinde 'Güneş Evliyagil' karakterine hayat veren Hande Doğandemir, evde geçirdiği kaza sonrası kaburga kemiğini kırdı.
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Birsen Altuntaş'ın haberine göre Yaren Leylek filmiyle bu cuma sinema seyircisinin karşısına çıkmaya hazırlan yıldız, "Kaburgamı kırdım ama bu ekibi çok seviyorum. Galada olmak istedim. O yüzden fazla kalamayacağım. Umarım herkesin çok sevdiği bir film olur” dedi.
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'BİRKAÇ GÜN DİNLENİYOR OLACAĞIM'
Oyuncu daha sonra sosyal medya hesabında "Birkaç gün dinleniyor olacağım. En kısa sürede toparlarım bence" açıklamasında bulundu.