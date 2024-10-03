Hande Doğandemir'in kaburga kemiği kırıldı

Güneşi Beklerken adlı diziyle yıldızı parlayan ünlü oyuncu Hande Doğandemir'in kaburga kemiği kırıldı.

Yağmur Topçu

Yağmur Topçu
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Hande Doğandemir'in kaburga kemiği kırıldı - Resim : 1

Yüzleşme, Hükümsüz, Güneşi Beklerken, Kaybedenler Kulübü Yolda ve Bana Masal Anlatma gibi yapımlarla tanınan ünlü oyuncu Hande Doğandemir hayranlarını korkuttu.

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Hande Doğandemir'in kaburga kemiği kırıldı - Resim : 2

Son olarak Taş Kağıt Makas dizisinde 'Güneş Evliyagil' karakterine hayat veren Hande Doğandemir, evde geçirdiği kaza sonrası kaburga kemiğini kırdı.

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Hande Doğandemir'in kaburga kemiği kırıldı - Resim : 3

Birsen Altuntaş'ın haberine göre Yaren Leylek filmiyle bu cuma sinema seyircisinin karşısına çıkmaya hazırlan yıldız, "Kaburgamı kırdım ama bu ekibi çok seviyorum. Galada olmak istedim. O yüzden fazla kalamayacağım. Umarım herkesin çok sevdiği bir film olur” dedi.

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Hande Doğandemir'in kaburga kemiği kırıldı - Resim : 4

'BİRKAÇ GÜN DİNLENİYOR OLACAĞIM'

Oyuncu daha sonra sosyal medya hesabında "Birkaç gün dinleniyor olacağım. En kısa sürede toparlarım bence" açıklamasında bulundu.