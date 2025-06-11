Hande Erçel, Aşkı Hatırla dizisinin Köln galasından pozlarını paylaştı
'Rüzgara Bırak' filminin hemen ardından 'Aşkı Hatırla' dizisinde partner olan Hande Erçel ve Barış Arduç son dönemlerde partnerlikleriyle sıkça adlarından söz ettiriyor. Hande Erçel, Aşkı Hatırla dizisinin Köln galasından pozlarını paylaştı.
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Yeni sezonun dikkat çeken yapımlarından "Aşkı Hatırla" dizisi, Avrupa prömiyerini Almanya’nın Köln kentinde düzenlenen Seriencamp Festivali’nde gerçekleştirmişti.
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Başrol oyuncuları Hande Erçel ve Barış Arduç kırmızı halıda birlikte yürüyerek ilgi odağı olmuştu.
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Hande Erçel, Aşkı Hatırla dizisinin Köln galasından pozlarını sosyal medya hesabından paylaştı. Erçel’e kırmızı Beymen elbisesi çok yakıştırıldı.
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İstanbul ve Kapadokya’nın eşsiz atmosferinde geçen "Aşkı Hatırla", uzun bir ilişkinin ardından yolları kesişen Güneş ve Deniz’in aşkı yeniden keşfetme hikâyesini ekrana taşıyor.