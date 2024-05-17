Hande Erçel, Cannes Film Festivali'nde! İşte Erçel'in Cannes stili

Son olarak 2023-2024 yılları arasında NOW’da yayımlanan Bambaşka Biri dizisindeki Leyla Gediz karakteriyle ekranlarda yer alan Hande Erçel, bu yıl 77'ncisi düzenlenen Cannes Film Festivali’ne dünyaca ünlü bir mücevher markasının onur konuğu olarak katıldı.