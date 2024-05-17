Hande Erçel, Cannes Film Festivali'nde! İşte Erçel'in Cannes stili
Oyuncu Hande Erçel, bu yıl 77'ncisi düzenlenen Cannes Film Festivali’ne dünyaca ünlü bir mücevher markasının onur konuğu olarak katıldı. Cannes kırmızı halısında poz veren Erçel’in kıyafet kombini kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.
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Son olarak 2023-2024 yılları arasında NOW’da yayımlanan Bambaşka Biri dizisindeki Leyla Gediz karakteriyle ekranlarda yer alan Hande Erçel, bu yıl 77'ncisi düzenlenen Cannes Film Festivali’ne dünyaca ünlü bir mücevher markasının onur konuğu olarak katıldı.
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Festival için Balmain Pre-Fall 2023 kolesiyonundan kırmızı bir elbise tercih eden Erçel, elbisesini aynı renkteki topuklu ayakkabılarla tamamladı.
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Erçel’in tercih ettiği kırmızı straplez elbise, retro-şık enerjiyi zahmetsizce aktarıyor. Stylingi İnan Kırdemire ait.
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Takıları ise onur konuğu olarak katıldığı Pomellato markasından seçildi.