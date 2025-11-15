Hande Erçel hakkında 10 ilginç bilgi
Türkiye'nin en popüler ve sosyal medyada en çok takip edilen yıldızlarından biri olan Hande Erçel, sadece oyunculuğuyla değil, aynı zamanda güzelliği ve uluslararası başarısıyla da adından sıkça söz ettiriyor. İşte Hande Erçel'in kariyeri ve hayatı hakkında muhtemelen bilmediğiniz 10 ilginç bilgi...
1. Geleneksel Sanatlar Eğitimi
Erçel, oyunculuk kariyerine başlamadan önce sanatsal bir geçmişe sahiptir. Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Geleneksel Türk Sanatları bölümünde eğitim görmüştür. Bu eğitim, sanatçının estetik anlayışını ve görsel yeteneğini pekiştirmiştir.
2. Yarışma Geçmişi
Oyunculuktan önce modellik kariyerine odaklanan Erçel, uluslararası güzellik yarışmalarında Türkiye'yi temsil etti. 2012 yılında Azerbaycan'da düzenlenen Miss Civilization of the World yarışmasında ikincilik tacını taktı.
3. Asıl Çıkış Rolü
Erçel'in geniş kitlelerce tanınmasını sağlayan ilk büyük çıkış, 2015 yılında başlayan "Güneşin Kızları" dizisindeki Selin Yılmaz rolü oldu.