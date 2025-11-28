Hande Erçel, İki Dünya Bir Dilek setinden kamera arkası pozlarını paylaştı
Ünlü oyuncu Hande Erçel, başrollerini başarılı oyuncu Metin Akdülger ile paylaştığı merakla beklenen filmi "İki Dünya Bir Dilek"in setinden yeni kareleri sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı.
Kariyeri ve özel hayatıyla daima ilgi odağı olan ünlü oyuncu Hande Erçel, son dönemde başrolünü başarılı oyuncu Metin Akdülger ile paylaştığı, merakla beklenen filmi "İki Dünya Bir Dilek" ile gündemde.
Genç yıldız, filmin 25 Kasım 2025 tarihi itibarıyla dijital yayın platformu Prime Video’da izleyiciyle buluşmasının hemen ardından, set arkasından en özel kareleri sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı.
Hande Erçel'in canlandırdığı Bilge ve Metin Akdülger'in hayat verdiği Can karakterlerinin yollarının, 1998 yılbaşı gecesi aynı hastanede kesişmesini konu alan film, izleyiciden yoğun ilgi görmeye başladı.
Senaryosunu Elçin Muslu'nun kaleme aldığı, yönetmenliğini ise Ketche adıyla tanınan Hakan Kırvavaç’ın üstlendiği yapımın kadrosunda; Hüseyin Avni Danyal, İdil Fırat, Serkan Tınmaz, Nazlıcan Demir, Eylül Su Sapan, Rami Narin, Didem İnselel, Erdal Bilingen ve İpek Erdem gibi usta ve genç isimler bir araya geldi.