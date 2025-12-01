Hande Erçel ile Hakan Sabancı'dan dikkat çeken sosyal medya hamlesi
Yaklaşık üç ay önce birlikteliklerini sonlandıran ünlü oyuncu Hande Erçel ve iş insanı Hakan Sabancı, ilişkilerine dijital ortamda da kesin olarak veda etti. Ayrılık kararı sonrası sessizliğini koruyan çift, sosyal medya hesaplarından birbirlerini takip etmeyi bırakarak bu ilişkinin tamamen sona erdiğini resmileştirdi.
1 / 5
Oyuncu Hande Erçel ile iş adamı Hakan Sabancı, 3 yıl süren ilişkilerini 3 ay önce sonlandırmıştı.
2 / 5
Her ne kadar birlikte çektirdikleri fotoğrafları sosyal medyadan silse de ikili, birbirlerini takip etmeye devam ediyordu.
3 / 5
Bu durum hayranları tarafından ikilinin hâlâ barışacak olmalarına bir umut olarak görülse de 3 ayın sonunda Hande Erçel ile Hakan Sabancı, sosyal medyadan da birbirlerini takip etmeyi bıraktı.
4 / 5
Öte yandan Hande Erçel’in doğum günü paylaşımları arasında, pastasının üzerinde "Bir daha bu yolları aynı hevesle öyle bir yürürüm ki şok olursun" notu vardı.