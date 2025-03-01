Hande Erçel, Milano Moda Haftası'nda boy gösterdi! Stili beğeni topladı
Ünlü oyuncu Hande Erçel, Milano Moda Haftası kapsamında düzenlenen Versace defilesine katıldı. Erçel, dünyaca ünlü modacı Donatella Versace ile birlikte objektiflere poz verdi. Ünlü oyuncu ışıltılı elbisesi ve fiziğiyle beğeni topladı.
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Oyunculuk kariyerinin yanında özel hayatıyla da gündemden düşmeyen Hande Erçel şimdi de Milano Moda Haftası kapsamında düzenlenen Versace defilesine katıldI.
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Ünlü isim, Versace defilesinde boy gösteren ilk Türk ünlü oldu.
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Son dönemde Netflix'te yayınlanan Rüzgara Bırak filmiyle gündemde olan ünlü oyuncu Hande Erçel defile öncesi kameralara karşısına geçerek poz verdi.
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Parıltılı elbiseyle ilgi odağı Hande Erçel, stiliyle tam not aldı.