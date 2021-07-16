Hande Erçel mutfakta

Hande Erçel, 2015 yılında formsante'ye verdiği röportajda, "Çoğu zaman yemeğimi kendim hazırlayıp, sete götürüyorum. Formuma dikkat etmek zorundayım ve sağlıklı seçenekler üzerinden gitmek benim için mecburi" demiş, özellikle meyveyi çok sevdiğini belirtmişti.

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