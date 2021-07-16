Hande Erçel mutfakta

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FOX TV dizisi Sel Çal Kapımı'da Eda karakterini canlandıran başarılı oyuncu Hande Erçel'den mutfak videosu...
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Dizi setinde uzun saatler geçiren Erçel, kendisine sağlıklı yiyecekler hazırladığı anları, 23.1 milyon takipçisi bulunan Instagram hesabının hikaye bölümünden paylaştı.
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Erçel, videonun altına "Işık hızında sete hazırlanıyorum tabii ki" notunu düştü.
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Hande Erçel, 2015 yılında formsante'ye verdiği röportajda, "Çoğu zaman yemeğimi kendim hazırlayıp, sete götürüyorum. Formuma dikkat etmek zorundayım ve sağlıklı seçenekler üzerinden gitmek benim için mecburi" demiş, özellikle meyveyi çok sevdiğini belirtmişti.
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