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Hande Erçel, Paris Moda Haftası'nda Balmain defilesine katıldı! Siyah deri elbisesiyle göz kamaştırdı
Ünlü oyuncu Hande Erçel, Paris Moda Haftası kapsamında düzenlenen Balmain defilesine katıldı. Erçel, giydiği siyah deri mini elbisesiyle göz kamaştırdı.
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Son dönemde Rüzgara Bırak filmiyle adından söz ettiren Hande Erçel, Paris Moda Haftası kapsamında düzenlenen Balmain FW25 defilesine katıldı.
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Defile öncesinde objektiflere poz veren Erçel, siyah deri mini elbisesiyle kırmızı halıda göz kamaştırdı.
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ÜnlÜ oyuncu Balmain defilesinde giydiği siyah derin dekolteli elbisesini pomellato mücevherlerle tamamladı. Erçel'in şık elbise seçimi, sosyal medyada da büyük beğeni topladı.
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Erçel, defile sırasında yanında oturan şarkıcı Balqees Ahmed Fathi ile de kameralara poz verdi.