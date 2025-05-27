Hande Erçel ve Barış Arduç üçüncü kez aynı projede bir arada!

Türk ekranlarının en sevilen yüzlerinden Barış Arduç ve Hande Erçel, hayranlarını heyecanlandıran bir haberle gündemde...

İki başarılı oyuncu, üçüncü kez aynı projede buluşmaya hazırlanıyor. Bu seferki durakları ise dünya çapında büyük ilgi gören Kore dizisi "Queen of Tears"ın (Gözyaşı Kraliçesi) Türkiye uyarlaması olacak.

KORE RÜZGARI TÜRKİYE'YE UZANIYOR: QUEEN OF TEARS UYARLAMASI GELİYOR!

Güney Kore'nin son dönemdeki en popüler yapımlarından biri olan "Queen of Tears", global çapta büyük bir hayran kitlesi edinmişti. Hikayesi ve karakterleriyle izleyicileri kendine bağlayan bu dizi, şimdi Türkiye'ye uyarlanarak yerli izleyiciyle buluşmaya hazırlanıyor. Projenin başrollerinde ise tartışmasız bir şekilde Hande Erçel ve Barış Arduç yer alacak.

OYUNCU KADROSU

Dizinin yapımcılığını O3 Medya ve Dass Yapım üstlenirken, yönetmen koltuğunda Engin Erden oturacak. Senaryo ekibinde ise Dilara Pamuk, Doğacan Güneş Perkün, Elif Öner, Ezel Bıldırcın ve İrem Pelin Sönmezer gibi isimler bulunuyor. Bu güçlü kadro, "Queen of Tears"ın Türkiye uyarlamasının da büyük bir başarı yakalayacağına dair beklentileri artırıyor.

"FİLMİ BARIŞLA BERABER İZLEDİM"

Barış Arduç'un eşi, başarılı oyuncu ve senarist Gupse Özay, eşinin Hande Erçel ile olan partnerliği hakkında daha önce de olumlu açıklamalarda bulunmuştu. "Rüzgara Bırak" filmi hakkında konuşan Özay, "Filmi Barış'la beraber izledim, çok beğendim. Çekimlerde de Çeşme'deydim zaten beraberdik Barış'la. Çok güzel, yazı özleten, çok estetik bir film. Engin Erden zaten mükemmel bir yönetmen, Hande inanılmaz oynamış, Barış... Kocamı çok seviyorum. Bu kadar" ifadeleriyle eşine olan sevgisini ve partnerine olan profesyonel takdirini dile getirmişti.