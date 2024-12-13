Hande Erçel ve Barış Arduç'lu 'Aşkı Hatırla' dizisinden ilk kareler geldi
Hande Erçel ve Barış Arduç’un başrollerini paylaştığı, Disney Plus'ta yayınlanacak romantik komedi türündeki 'Aşkı Hatırla' dizisinden ilk kareler geldi.
Ünlü oyuncular Hande Erçel ve Barış Arduç daha önce Rüzgara Bırak filmi için bir araya gelmişlerdi ve ikilinin uyumu çok beğenilmişti.
Rüzgara Bırak filmi henüz yayınlanmadan sevilen oyuncular Hande Erçel ve Barış Arduç yeni bir dizi için bir araya geldi. Orijinal hikayesini Ahmet Vatan'ın yazdığı, yönetmen koltuğuna Özgür Önurme'nin oturduğu, Saner Ayar’ın yapımcılığında O3 Medya imzası taşıyan Aşkı Hatırla dizisi sete çıktı.
Birsen Altuntaş'ın haberine göre; çekimleri İstanbul ve Kapadokya’da gerçekleşen, 8 bölümden oluşacak Aşkı Hatırla’nın oyuncu kadrosunda; Hande Erçel ve Barış Arduç'un yanı sıra Feyyaz Şerifoğlu, Başak Gümülcinelioğlu, Alper Saldıran, Naz Göktan, Begüm Akkaya, Melis Minkari ve Sezin Akbaşoğulları ve Fatih Al yer alıyor.
DİZİNİN KONUSU
Evlilik yolundayken bir ayrılık yaşayan mimar Deniz (Barış Arduç) ve fenomen bir editör olan Güneş (Hande Erçel), tesadüfen karşılaştıkları günün akşamında telefonlarına düşen bir mesajla hayatlarını değiştirecek bir yolculuğun içine çekilirler. Bu yeni macera onlara ilişkilerindeki eksik parçaların izini sürdürecek ve aşkı hatırlatacaktır.