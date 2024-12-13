Hande Erçel ve Barış Arduç'lu 'Aşkı Hatırla' dizisinden ilk kareler geldi

DİZİNİN KONUSU

Evlilik yolundayken bir ayrılık yaşayan mimar Deniz (Barış Arduç) ve fenomen bir editör olan Güneş (Hande Erçel), tesadüfen karşılaştıkları günün akşamında telefonlarına düşen bir mesajla hayatlarını değiştirecek bir yolculuğun içine çekilirler. Bu yeni macera onlara ilişkilerindeki eksik parçaların izini sürdürecek ve aşkı hatırlatacaktır.