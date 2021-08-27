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Hande Erçel ve Kerem Bürsin'den yeni fotoğraflar var

'Sen Çal Kapımı' dizisiyle sezona damga vuran Hande Erçel ve Kerem Bürsin tatilde. Çiftin tatil paylaşımları devam ediyor.

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Sen Çal Kapımı dizisinin finali sonrası arkadaşlarıyla Bodrum'a giden Hande Erçel'e Kerem Bürsin de katıldı.

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Tatil paylaşımları hayranlarının büyük beğenisini toplayan çiftten yeni fotoğraflar var.

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Hem Hande Erçel hem Kerem Bürsin, müzisyen Melisa Sarıusta'nın çok beğendikleri performansını Instagram hesaplarından paylaştı.

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Melisa Sarıusta ise Hande Erçel ve Kerem Bürsin'le çekildikleri fotoğrafı "Tatlı insanlarla🥰 Tatlı bir hatıra😇@thebursin @handemiyy" notuyla paylaştı. 