Hande Erçel'in lansman gecesi pembe kombin detayları

Flormar’ın marka elçisi olarak ışıltısına ışıltı katan Hande Erçel, 2026’nın en çok konuşulan lansman gecelerinden birine damga vurdu. Erçel'in pembe kombinini yakından inceledik...

Hande Erçel'in lansman gecesi pembe kombin detayları - Resim : 1

Son yılların en popüler kadın oyuncularından biri olan Hande Erçel, sadece projeleriyle değil, attığı her adımla magazin dünyasını hareketlendirmeye devam ediyor.

Son olarak yüzü olduğu markanın lansmanına katılan Hande Erçel,  baştan aşağı pembe kombiniyle dikkat çekti.

Elbise: Züleyha Kuru 

Ayakkabılar: Amina Muaddi 

