Hande Erçel'in lansman gecesi pembe kombin detayları
Flormar’ın marka elçisi olarak ışıltısına ışıltı katan Hande Erçel, 2026’nın en çok konuşulan lansman gecelerinden birine damga vurdu. Erçel'in pembe kombinini yakından inceledik...
Son yılların en popüler kadın oyuncularından biri olan Hande Erçel, sadece projeleriyle değil, attığı her adımla magazin dünyasını hareketlendirmeye devam ediyor.
Son olarak yüzü olduğu markanın lansmanına katılan Hande Erçel, baştan aşağı pembe kombiniyle dikkat çekti.
Elbise: Züleyha Kuru
Ayakkabılar: Amina Muaddi
