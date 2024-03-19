Hande Erçel'in sosyal medya kazancı ortaya çıktı

Son dönemde iş insanı Hakan Sabancı ile yaşadığı aşkla sık sık gündeme gelen oyuncu Hande Erçel'in sosyal medya kazancı ortaya çıktı.

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Hande Erçel'in sosyal medya kazancı ortaya çıktı - Resim : 1

Sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çeken oyuncu Hande Erçel, reklam anlaşmalarıyla da adından söz ettiriyor. Ünlü oyuncu Erçel'in sosyal medya kazancı duyanları şaşırttı.

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Hande Erçel'in sosyal medya kazancı ortaya çıktı - Resim : 2

Ünlü oyuncunun Instagram sayfasından yaptığı bir reklam paylaşımından aldığı ücret ortaya çıktı. Instagram'da 32 milyonun üzerinde takipçisi bulunan oyuncu, 15 saniyelik reklam paylaşımlarından 500 bin TL aldığı öğrenildi.

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Hande Erçel'in sosyal medya kazancı ortaya çıktı - Resim : 3

Oyuncu, reklam anlaşmalarına da 15-18 milyon TL arasında 'evet' dediği öğrenildi. 

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Hande Erçel'in sosyal medya kazancı ortaya çıktı - Resim : 4

Öte yandan Hande Erçel, sevgilisi Hakan Sabancı'yla bu kez Atina'ya gitti. Çift, burada şarkıcı Antonis Remos ve Eleni Fureira'nın konserini izledi. Şarkılara eşlik eden çift dans ederek eğlenmeyi de ihmal etmedi.