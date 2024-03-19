Hande Erçel'in sosyal medya kazancı ortaya çıktı

1 / 4
Sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çeken oyuncu Hande Erçel, reklam anlaşmalarıyla da adından söz ettiriyor. Ünlü oyuncu Erçel'in sosyal medya kazancı duyanları şaşırttı.
2 / 4
Ünlü oyuncunun Instagram sayfasından yaptığı bir reklam paylaşımından aldığı ücret ortaya çıktı. Instagram'da 32 milyonun üzerinde takipçisi bulunan oyuncu, 15 saniyelik reklam paylaşımlarından 500 bin TL aldığı öğrenildi.
3 / 4
Oyuncu, reklam anlaşmalarına da 15-18 milyon TL arasında 'evet' dediği öğrenildi.
4 / 4
Öte yandan Hande Erçel, sevgilisi Hakan Sabancı'yla bu kez Atina'ya gitti. Çift, burada şarkıcı Antonis Remos ve Eleni Fureira'nın konserini izledi. Şarkılara eşlik eden çift dans ederek eğlenmeyi de ihmal etmedi.