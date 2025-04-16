Hande Erçel'in yeğeni operasyon geçirdi! Gamze Erçel sağlık durumunu açıkladı

Oyuncu Hande Erçel'in ablası Gamze Erçel ile Caner Yıldırım 2019'da evlenmişti. Sosyal medyada paylaşımları ile dikkat çeken Gamze Erçel'in kızı Mavi'ye geçtiğimiz senelerde kanser teşhisi konulmuştu. Erçel konuyla ilgili yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullanmıştı:

“İki hafta önce kızımız Mavi’yle ilgili tedavi sürecine başladık… Biz şokumuzu atlattık ve bunu kabullenip süreci en iyi geçirmek için elimizden geleni yapıyoruz"

Kızı Mavi'nin kanseri yendiğini açıklayan Gamze Erçel "Şükürler olsun ki Mavi'nin durumu gayet iyi" diyerek müjdeli haberi vermişti.

"Ufak bir operasyon geçirdi ama şu an çok iyi"

Mavi'nin kanseri yendiği günlerin üzerine Gamze Erçel, kızının sağlık kontrolü için hastaneye götürdükleri bilgisinin detaylarını paylaştı.

Gamze Erçel, Mavi'nin küçük bir operasyon geçirdiğini şu sözlerle açıkladı

"Döner dönmez Mavi'nin rutin kontrolü için hastaneye gitmiştik. Ufak bir operasyon geçirdi ama şu an çok iyi. Merak edenler için de paylaşayım. Güzel dilekleriniz için çok teşekkür ederiz."

Hande Erçel, yeğeni Mavi ile ilgili verdiği bir röportajda "Aile her şey demek benim için. Mavi’nin gelişiyle ablamla olan kız kardeşlik ilişkimiz başka bir boyut kazandı. Tarif edemediğim bir sevgi, kalbimi büyüttü. Mavi’nin benimle çok özel bir bağı var ve ben de bu bağı daha da güçlendirmek için her anında yanında olmaya, onunla anılar biriktirmeye çalışıyorum." demişti.