Hande Soral paylaştı: İki bebeğim...

İsmail Demirci ile evlenen oyuncu Hande Soral, geçtiğimiz aylarda hamile olduğu haberini duyurmuştu.

Anne olmak için gün sayan Hande Soral, önceki gün kendisi gibi oyuncu olan kardeşi Bensu Soral ile objektif karşısına geçti. Soral, kardeşiyle birlikte verdiği pozu, "İki bebeğim..." notuyla Instagram hesabından paylaştı. Bensu Soral da aynı kareyi, "Teyzelik..." notuyla sosyal medya hesabından paylaştı.

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