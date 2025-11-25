Anasayfa Magazin "Hayatımı Serenay Sarıkaya oynasın" demişti! Serenay Sarıkaya'dan Mahmut Tuncer'e cevap geldi
Türk müziğinin sevilen ismi Mahmut Tuncer, katıldığı bir programda "Hayatımı Serenay Sarıkaya oynasın" demişti. Ünlü oyuncu Serenay Sarıkaya ise bu teklife verdiği cevapla güldürdü.
Ünlü türkücü Mahmut Tuncer'in, hayatının beyaz perdeye aktarılması durumunda başrol için tercihi olan Serenay Sarıkaya gündeme bomba gibi düştü.
Türk müziğinin sevilen ismi Mahmut Tuncer, katıldığı programda yaptığı açıklamayla dikkatleri çekti. Tuncer, hayatının film olması halinde kendisini canlandırması için gönlünden geçen ismi Serenay Sarıkaya olarak dile getirdi.
Tuncer, "Onun oyunculuğu çok iyi, o beni oynayabilir. Makyaj falan yapılır yani" ifadelerini kullandı. Bu açıklama, sosyal medyada hızla yayılarak gündem oldu.
Mahmut Tuncer'in bu açıklaması üzerine bir sosyal medya kullanıcısı, yapay zekâ uygulaması kullanarak Serenay Sarıkaya'yı ünlü türkücüye benzettiği bir paylaşım yaptı.