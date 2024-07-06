Hazal Kaya ve Çağlar Ertuğrul'lu "Sorgu" dizisinden ilk kareler yayınlandı

Sorgu dizisi konusu ise şöyle:

Sorgu biriminin tek kadın memuru olan Cihan Manoğlu’nun (Hazal Kaya) babası Hayati, ölü bulunur. Bu şüpheli ölümün dosyası Cihan gibi sorgu memuru olan mesai arkadaşı Metin Yazıcı’ya (Çağlar Ertuğrul) verilir. Dosyayla ilgili gerçekler ortaya çıktıkça Cihan ve Metin arasındaki derin aşk da sınanacaktır. Zira bu hikayede potansiyel bir cinayet şüphelisine dönüşmeyecek hiç kimse yoktur!