Hazal Kaya ve Çağlar Ertuğrul'lu "Sorgu" dizisinden ilk kareler yayınlandı
Hazal Kaya ile Çağlar Ertuğrul'lu "Sorgu" dizisinden ilk kareler yayınlandı. Dizi, beIN Connect’in dijital platformu TOD'da yayınlanacak.
Son dönemde 'Sarmaşık Zamanı', 'Zamanın Kapıları' gibi yapımları izleyiciyle buluşturan TOD'dan yeni bir dizi daha geliyor.
Hazal Kaya ve Çağlar Ertuğrul'u bir araya getiren 'Sorgu'nun kadrosunda Boncuk Yılmaz, Melisa Döngel, Deniz Hamzaoğlu, Oktay Çubuk, Kubilay Tunçer, Ebru Aykaç, Burak Hakkı, Ezgi Tombul, Deniz Karaoğlu, Asu Lal Burnak, Zeynep Kızıltan ve Şehsuvar Aktaş yer alıyor.
Yapımcılığını Karga 7 Pictures'ın, yönetmenliğini Deniz Yorulmazer'in, senaristliğini Nuray Uslu ve Milay Ezengin'in üstlendiği polisiye dizisi 10 bölümden oluşuyor.
Sorgu dizisi konusu ise şöyle:
Sorgu biriminin tek kadın memuru olan Cihan Manoğlu’nun (Hazal Kaya) babası Hayati, ölü bulunur. Bu şüpheli ölümün dosyası Cihan gibi sorgu memuru olan mesai arkadaşı Metin Yazıcı’ya (Çağlar Ertuğrul) verilir. Dosyayla ilgili gerçekler ortaya çıktıkça Cihan ve Metin arasındaki derin aşk da sınanacaktır. Zira bu hikayede potansiyel bir cinayet şüphelisine dönüşmeyecek hiç kimse yoktur!