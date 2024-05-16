Hazal Kaya'dan Aşk-ı Memnu paylaşımı: Ziyagiller çok mağdur...

Efsane kadrosu ile 2008-2010 yılları arasında yayınlanan ve o dönemin en sevilen dizilerinden biri olan Aşk-ı Memnu dizisiyle ilgili Hazal Kaya, Instagram sayfasından paylaşım yaptı.

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Hazal Kaya'dan Aşk-ı Memnu paylaşımı: Ziyagiller çok mağdur... - Resim : 1

Başrollerinde Beren Saat, Kıvanç Tatlıtuğ, Selçuk Yöntem, Nebahat Çehre ve Hazal Kaya'nın olduğu ve yayınlandığı dönem reyting rekorları kıran dizi reyting rekorları kırmıştı.

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Hazal Kaya'dan Aşk-ı Memnu paylaşımı: Ziyagiller çok mağdur... - Resim : 2

Dizinin her sene tekrarı yayınlanan bölümleri bile yüksek reytingler alırken Nihal'e hayat veren Hazal Kaya'dan bir paylaşım geldi.

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Hazal Kaya'dan Aşk-ı Memnu paylaşımı: Ziyagiller çok mağdur... - Resim : 3

2019 yılında Ali Atay ile evlenen ve 'Aşk-ı Memnu'yu izledikleri bir anı  paylaşan Kaya, şu mesajı yazdı:

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Hazal Kaya'dan Aşk-ı Memnu paylaşımı: Ziyagiller çok mağdur... - Resim : 4

'ZİYAGİLLER YİNE ÇOK MAĞDUR'

''Eşim eve geldi demeden, eşimin eve geldiğini belirtiyorum. Firdevs Hanım'ın kumarda yakalandığı bölümü izliyoruz. Ziyagil'ler yine çok mağdur!''