Hazal Kaya'dan Aşk-ı Memnu paylaşımı: Ziyagiller çok mağdur...
Efsane kadrosu ile 2008-2010 yılları arasında yayınlanan ve o dönemin en sevilen dizilerinden biri olan Aşk-ı Memnu dizisiyle ilgili Hazal Kaya, Instagram sayfasından paylaşım yaptı.
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Başrollerinde Beren Saat, Kıvanç Tatlıtuğ, Selçuk Yöntem, Nebahat Çehre ve Hazal Kaya'nın olduğu ve yayınlandığı dönem reyting rekorları kıran dizi reyting rekorları kırmıştı.
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Dizinin her sene tekrarı yayınlanan bölümleri bile yüksek reytingler alırken Nihal'e hayat veren Hazal Kaya'dan bir paylaşım geldi.
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2019 yılında Ali Atay ile evlenen ve 'Aşk-ı Memnu'yu izledikleri bir anı paylaşan Kaya, şu mesajı yazdı:
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'ZİYAGİLLER YİNE ÇOK MAĞDUR'
''Eşim eve geldi demeden, eşimin eve geldiğini belirtiyorum. Firdevs Hanım'ın kumarda yakalandığı bölümü izliyoruz. Ziyagil'ler yine çok mağdur!''