Hercai dizisinin oyuncuları evlendi: Ebru Şahin ve Cedi Osman kına gecesinde
Hercai dizisinin oyuncuları Oya Unustası ve Ahmet Tansu Taşanlar dünya evine girdi. Eski rol arkadaşı Ebru Şahin mutlu çifti bu güzel günlerinde yalnız bırakmadı. Kına gecesine sevgilisi Cedi Osman ile katıldı. Ebru Şahin'in ve Cedi Osman'ın kına gecesinden çekilen fotoğrafları büyük ilgi gördü.
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Kına gecesinde eski dizi arkadaşı ile bir araya gelen Ebru Şahin ve sevgilisi Cedi Osman paylaştıkları fotoğraflar ile büyük beğeni topladılar.
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Ebru Şahin kendi sosyal medya hesabında hem Cedi Osman ile pozlarını hem de kına gecesinden görüntüleri paylaştı.
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Ayrıca, Ebru Şahin ve Cedi Osman'ın boy farkı dikkat çekti...
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İşte o kınadan görüntüler...