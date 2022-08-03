Hilal Altınbilek ve Metin Hara'dan yeni fotoğraf

Oyuncu Hilal Altınbilek (30) ile yazar sevgilisi Metin Hara (39), geçtiğimiz yıl Bozcaada'da görülmelerinin ardından ilişkilerini itiraf etmişti. Yaklaşık bir yıldır aşk yaşayan oyuncu Hilal Altınbilek ile Metin Hara, şimdilerde birlikte tatil yapıyor.

AŞIKLARDAN YENİ FOTOĞRAF

Şimdilerde tatilde olan ve deniz ile güneşin tadını çıkaran Hilal Altınbilek ile Metin Hara'dan yeni bir fotoğraf geldi. Tatilde yakın dostları Mert Vidinli ile bir araya gelen ünlü çift, köpekleriyle birlikte objektif karşısına geçti. Bir hayli neşeli oldukları görülen Altınbilek ile Hara'nın bu karesi takipçilerinden yoğun ilgi gördü.

AİLELER TANIŞTI

Beraberliklerinin güzel gittiğini söyleyen Altınbilek-Hara ikilisi, ayak üstü kendilerini görüntüleyen muhabirlerin sorularını yanıtlamıştı. Basın mensuplarının "Evlilik düşünüyor musunuz? Aileler tanıştı mı?" sorusuna, "Evet tanıştı, merak etmeyin" yanıtını vermişti. Güzel oyuncu ile sevgilisi Metin Hara'nın yakın zamanda ilişkilerini resmiyete dökeceği ve nikah masasına oturacakları iddia edilmişti.