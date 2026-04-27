Hira Koyuncuoğlu ile Baran Sulhan nişanlandı
Ekranların sevilen ismi Hira Koyuncuoğlu ile Baran Sulhan, aşklarını resmiyete dökerek evlilik yolunda ilk büyük adımı attı. Genç çift, sevdiklerinin şahitliğinde gerçekleşen sıcak ve samimi bir törenle nişan yüzüklerini taktı.
Hira Koyuncuoğlu, yaklaşık iki yıldır aşk yaşadığı Baran Sulhan'dan üç ay önce evlilik teklifi almıştı.
Sevgilisine "Evet" yanıtını veren Koyuncuoğlu, evlilik yolunda ilk adımı attı.
NİŞANLANDILAR
Hira Koyuncuoğlu ile Baran Sulhan, nişanlandı.
SADE TÖREN
İkili, aile arasında düzenlenen sade bir törenle yüzüklerini taktı.
Oyuncu, kız isteme merasiminin de gerçekleştiği törene ait kareleri sosyal medya hesabından paylaştı.