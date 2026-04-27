Pink ve kızı Willow Sage Hart, Broadway galasında: Anne-kızın benzerliği dikkat çekti
Ünlü şarkıcı Pink ve kızı Willow Sage Hart, New York’taki galaya birlikte katıldı. 14 yaşındaki Willow’un annesine olan benzerliği dikkat çekerken, ikilinin kırmızı halıdaki samimi anları objektiflere yansıdı.
"The Lost Boys" müzikalinin Broadway açılış gecesine katılan ünlü şarkıcı Pink ve kızı Willow Sage Hart, tiyatro dünyasının yıldız isimleriyle bir araya geldi. 26 Nisan akşamı gerçekleşen açılışın davetlileri arasında; Maybe Happy Ending müzikalindeki performansıyla Tony Ödülü kazanan Darren Criss ile Wicked ve Waitress gibi yapımların yıldızı Shoshana Bean de vardı.
Dünyaca ünlü şarkıcı Pink, 2006 yılında profesyonel motokros yarışçısı Carey Hart ile dünyaevine girmişti. Çiftin bu evlilikten 2 Haziran 2011 doğumlu kızı Willow Sage ve 26 Aralık 2016 doğumlu oğlu Jameson Moon olmak üzere iki çocuğu bulunuyor.
Aile yaşantısını genellikle gözlerden uzak tutmayı tercih eden Pink, kızı Willow ile nadir görülen kırmızı halı görünümlerinden birini bu kez Broadway’de gerçekleştirdi.
New York’taki Palace Theatre’da düzenlenen "The Lost Boys" müzikalinin açılış galasına katılan ikili, etkileyici tarzlarıyla gecenin en çok konuşulan isimleri oldu. 14 yaşındaki Willow Hart, korse detaylı ve kırmızı dantel işlemeli elbisesiyle etkinlikte yer alırken, gerçek adı Alecia Moore olan 46 yaşındaki Pink ise siyah maxi eteği ve zımbalı deri ceketiyle her zamanki dinamik ve özgün stilini konuşturdu.
İkilinin el ele poz verdiği anlarda Willow’un annesine olan benzerliği net bir şekilde görülürken, bu durum sosyal medyada hem zamanın ne kadar çabuk geçtiğini hissettirdi hem de Willow’un çocukluk fotoğraflarını yeniden gündeme taşıdı.