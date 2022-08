Hollywood yıldızı Anne Heche hayatını kaybetti

Bugüne kadar sayısız dizi ve filmde rol alan 53 yaşındaki Hollywood yıldızı Anne Heche geçirdiği trafik kazası sonucu entübe edilmişti. Oyuncunun beyin ölümünün gerçekleşmesinin ardından, yaşam destek ünitesinin fişinin çekildiği açıklandı.

ORGANLARI BAĞIŞLANACAK

Ünlü oyuncunun organları da bağışlanacak. Ailesi, oyuncunun organlarını bağışlamanın uzun zaman önce kendisi tarafından verilmiş bir karar olduğunu söylemişti.

"GÜZEL ARKADAŞIM CENNETE GİTTİ"

Heche'nin arkadaşı Nancy Davis, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, "Cennet yeni bir melek kazandı. Sevgi dolu, kibar, eğlenceli, sevimli ve güzel arkadaşım Anne Heche, cennete gitti. Onu çok özleyeceğim ve paylaştığımız tüm güzel anıları hatırlayacağım. Anne her zaman içimdeki en iyiyi ortaya çıkaran en nazik, en düşünceli insandı." dedi.

ANNE HECHE KİMDİR?

Anne Celeste Heche, 25 Mayıs 1969 tarihinde Ohio'da doğdu. Nancy ve Donald Heche çiftinin kızı olarak Ohio'da dünyaya gelen Anne Heche, liseden mezun olduktan sonra 1987 yılında pembe dizi Another World'de biri iyi biri kötü ruhlu ikiz kız kardeşleri canlandırdı ve bu rol televizyonda oynadığı ilk büyük rolü oldu. Bu rolle 1989 yılında Soap Opera Digest dergisinin verdiği Umut Veren Kadın Oyuncu ödülünü ve 1991 yılında gündüz kuşağı Emmy Ödülü'nü kazandı.

ANNE HECHE FİLMLERİ VE KARİYERİ

Heche, ilk olarak 1987'den 1991'e kadar Ikizler Vicky Hudson ve Marley Love'ın ikili rolünü oynadığı ve Daytime Emmy Ödülü kazandığı pembe dizi "Another World"de ün kazandı.

Men in Trees (2006-08), Hung (2009-11), Save Me (2013), Aftermath (2016), The Brave (2017), Quantico (2015-2018) ve Chicago P.D. adlı televizyon dizilerinde rol almıştır.

(2018-2019). Anne son olarak The Vanished (2020) filminde ve Dancing with the Stars (2020) adlı realite şovunda yarışmacı olarak rol aldı.

Son olarak Ashton Kutcher'la birlikte Spread filminde rol alan oyuncu halen HBO'da yayımlanan Hung dizisinde oynadı.