Hollywood yıldızlarının şaşkına çeviren özel kulis istekleri
Hepsi birbirinden ünlü isimler... Hepsinin ayrı bir isteği ayrı bir talebi var. Kulislerde ünlülerden bazen duyduğunuz talepler size şaşırtıcı gelebilir ama bu Hollywood yıldızlarının isteklerine gerçekten inanamayacaksınız...
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Drake'in rahatlamak için tütsü çubukları ve içki listesi talep ettiği iddialar arasında yer alıyor.
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Katy Perry'nin soyunma odasının krem veya yumuşak pembe olmasını talep ettiği ve konulan oturma sandalyelerinin yumurta şeklinde olmasını istediği iddia ediliyor.
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Paul McCartney'nin turnesi için deri koltuklardan kaçındığı ve tamamen vejetaryen bir menü istediği bilinmekte.
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Beyoncé'nin ise turne sırasında kendi klozet kapağını getirttiği öğrenildi.