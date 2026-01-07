Hugh Jackman ve Sutton Foster yeni bir yuva kurmaya hazırlanıyor

Hugh Jackman ve Sutton Foster, biten evliliklerinin ardından ilişkilerini resmiyete dökerek yeni bir yuva kurmaya hazırlanıyor...

Evliyken başlayan ilişkilerini bir süre gizleyen ve bu yüzden eleştiriler alsalar da aşklarından vazgeçmeyen Hugh Jackman ile Sutton Foster’ın evlenmeye karar verdiği iddia edildi.

2026'YA ROMANTİK BİR KAÇAMAKLA "MERHABA"

Hugh Jackman ve oyuncu sevgilisi Sutton Foster, 2026’ya romantik bir kaçamakla "merhaba" dedi. Çift, Costa Rica’daki Yeni Yıl tatillerinin ardından Cumartesi günü eve döndü. 

İLİŞKİLERİNDE YENİ BİR DÖNÜM NOKTASI

Hugh Jackman ve Sutton Foster’ın kaçamağı, ilişkilerini kamuoyuna duyurmalarının üzerinden neredeyse bir yıl geçtikten sonra, Ekim 2025’te kırmızı halıda ilk kez birlikte görünmelerinin ardından gerçekleşti. 26 Ekim’de, Los Angeles’ta Hugh Jackman’ın Kate Hudson ile başrolünü paylaştığı Song Sung Blue filminin galasında çift, uyumlu siyah kıyafetler giymişti. Foster’a yakın bir kaynak, bu özel kırmızı halı anının çift için ilişkilerinde yeni bir dönüm noktası olduğunu açıklamıştı.

HUGH JACKMAN DEBORRA-LEE FURNESS İLE RESMEN BOŞANMIŞTI

Jackman ve Foster, ilişkilerini geçen yıl Ocak ayında doğrulamalarından bu yana sağlam bir şekilde sürdürüyor. Çift, Jackman’ın 27 yıllık eşi Deborra-Lee Furness ile yollarını ayırmasının ardından gündeme gelmişti; eski çift, Haziran 2025’te resmen boşanmıştı. 