Hugh Jackman ve Sutton Foster yeni bir yuva kurmaya hazırlanıyor

İLİŞKİLERİNDE YENİ BİR DÖNÜM NOKTASI



Hugh Jackman ve Sutton Foster’ın kaçamağı, ilişkilerini kamuoyuna duyurmalarının üzerinden neredeyse bir yıl geçtikten sonra, Ekim 2025’te kırmızı halıda ilk kez birlikte görünmelerinin ardından gerçekleşti. 26 Ekim’de, Los Angeles’ta Hugh Jackman’ın Kate Hudson ile başrolünü paylaştığı Song Sung Blue filminin galasında çift, uyumlu siyah kıyafetler giymişti. Foster’a yakın bir kaynak, bu özel kırmızı halı anının çift için ilişkilerinde yeni bir dönüm noktası olduğunu açıklamıştı.