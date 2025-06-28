Hüsnü Şenlendirici ikinci kez dede oldu! Torununa kendi adını verdi

Klarnet virtüözü Hüsnü Şenlendirici, ikinci kez dede olmanın mutluluğunu yaşadı. Aile içinde büyük bir coşkuyla karşılanan doğum sonrası, davul ve zurna eşliğinde renkli bir kutlama düzenlendi.

TORUNA 'HÜSNÜ' ADI VERİLDİ

Yeni doğan bebeğe "Hüsnü" ismi verildi.

Hüsnü Şenlendirici'nin Nazire Şenlendirici ile olan evliliğinden iki çocuğu dünyaya geldi. İkilinin ne zaman evlendiği bilinmiyor.