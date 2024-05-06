‘Huysuz Virjin’ film oluyor! Canlandıracak oyuncu belli oldu
Son dönemlerde yaygınlaşan biyografi filmlerine ‘Huysuz Virjin’ karakteriyle bilinen Seyfi Dursunoğlu da eklendi. “Huysuz Virjin” rolünü kimin canlandıracağı belli oldu.
1 / 3
‘Müslüm’ ve ‘Bergen’ filmlerinin gişe başarısı sonrası yapımcılar biyografi filmlerine yöneldi.Seyfi Dursunoğlu’nun Huysuz Virjin karakteri peyaz perdeye aktarılmaya hazırlanılıyor.
2 / 3
10 Haber’den Müge Dağıştanlı’nın aktardığına göre, Huysuz Virjin’i Salih Bademci oynayacak. Senaryosu bitmek üzere olan proje için Bademci hazırlıklara başladı. Filmin kadrosu bugün yarın tamamlanacak.
3 / 3
'Huysuz Virjin' rolüyle tanınan sahne sanatçısı Seyfi Dursunoğlu, 2020 yılında 87 yaşında hayata gözlerini yummuştu.