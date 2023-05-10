İbrahim Çelikkol ve sevgilisi Natali Yarcan'dan romantik paylaşım

5 yıllık eşi Mihre Mutlu ile boşanan oyuncu İbrahim Çelikkol gönlünü Natali Yarcan'a kaptırmıştı. Kameralardan uzakta birlikteliklerini sürdüren ikili kural bozdu. Ünlü oyuncu, sevgilisi Natali Yarcan'la aşk karesini sosyal medya hesabından paylaştı.

ROMANTİK PAYLAŞIM

Aşkları dolu dizgin devam eden çiftten yeni bir paylaşım geldi. 41 yaşındaki yakışıklı oyuncu, 2.4 milyon takipçisinin bulunduğu Instagram sayfasının hikaye bölümünden sevgilisi ve köpeğiyle çekilen fotoğrafını yayınladı.

AŞKINI SOSYAL MEDYADAN İLAN ETTİ

Çelikkol, 2023 yılının ilk gününde sevenlerine sürpriz yapmış ve Instagram hesabından Natali Yarcan ile romantik pozunu yayınlayarak birlikteliklerini gözler önüne sermişti.