İbrahim Kutluay ve Demet Şener'in kızı İrem 19 yaşına girdi! "Benim güzel kızım bir annenin en büyük şansı"
Eski basketbolcu İbrahim Kutluay ve ünlü manken Demet Şener'in kızı İrem Kutluay 19 yaşına girdi. Demet Şener, kızının doğum gününü duygusal bir mesajla sosyal medya hesabından kutladı.
1995 yılında Miss Turkey Güzellik Yarışması’nda Türkiye güzeli seçilen Demet Şener, 1991’de Fenerbahçe formasıyla profesyonel basketbol kariyerine adım atan İbrahim Kutluay ile 2005 yılında evlenmişti. Ünlü çift, uzun süre magazin dünyasının gözde isimleri arasında yer aldı.
Önce 2006 yılında kızları İrem Kutluay'ı, ardından 2009 yılında oğulları Ömer Kutluay'ı kucaklarına aldılar. Evlilikleri ise 13 yıl sürdü.
Çiftin büyük kızları İrem, geçen yıl İngiltere’deki University of Exeter’a kaydolmuştu. Oğulları Ömer ise, babası gibi basketbol kariyerine yönelerek küçük yaşta Anadolu Efes altyapısında oynamış, iki yıl önce Real Madrid'e transfer olmuştu.
Demet Şener 19'uncu yaşını kutlayan İrem'in fotoğraflarını peş peşe paylaşarak şu mesajı yazdı:
"Benim güzel kızım bir annenin en büyük şansı. Doğum günün kutlu olsun İremim. Böyle muhteşem bir kız çocuğuna sahip olduğum için çok mutluyum. Yaptığın her şeyle gurur duyuyorum. Seni dünyalar kadar çok seviyorum. Hep çok mutlu ol kuzum. Ben hep senin yanındayım."