İbrahim Kutluay ve Demet Şener'in kızı İrem 19 yaşına girdi! "Benim güzel kızım bir annenin en büyük şansı"

Demet Şener 19'uncu yaşını kutlayan İrem'in fotoğraflarını peş peşe paylaşarak şu mesajı yazdı:

"Benim güzel kızım bir annenin en büyük şansı. Doğum günün kutlu olsun İremim. Böyle muhteşem bir kız çocuğuna sahip olduğum için çok mutluyum. Yaptığın her şeyle gurur duyuyorum. Seni dünyalar kadar çok seviyorum. Hep çok mutlu ol kuzum. Ben hep senin yanındayım."