İclal Aydın'ın kızı Lal büyüdü! Görenler "Annesinin gençliği" yorumunu yaptı
Son olarak Üç Kız Kardeş dizisinde hayat verdiği Nesrin karakteri ile beğeni toplayan İclal Aydın aynı zamanda çok da iyi bir anne. 22 yaşındaki kızı Zeynep Lal'in annesine benzerliği ise görenleri şaşırtıyor.
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İclal Aydın son olarak aynı isimli kendi romanından uyarlanan Üç Kız Kardeş dizisinde hayat verdiği Nesrin karakteri ile beğeni toplamıştı. 52 yaşındaki oyuncu ve yazar İclal Aydın aynı zamanda çok da iyi bir anne.
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Aydın, ikinci evliliğini 2002 yılında Kemal Başbuğ ile yapmıştı. Bu evlilikten dünya gelen kızı Zeynep Lal, şimdi 22 yaşında bir genç kız.
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Annesine çok benzeyen Zeynep Lal Başbuğ, görenleri şaşkına çeviriyor. İclal Aydın da kızıyla fotoğraflarını Instagram hesabından paylaşıyor.
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İclal Aydın'ın ikinci evliliğinden olan kızı Zeynep Lal Başbuğ'a "Güzelliğini annesinden almış, Annesinin kopyası, Annesinin gençliği, Maşallah çok güzel " yorumları yapılıyor.