İdo Tatlıses eşi Yasemin Şefkatli'yle tanışma hikayesini anlattı: Yasemin beni eziyordu
Yasemin Şefkatli ve İdo Tatlıses çifti Berfu Yenenler'in YouTube programına konuk oldu ve tanışma hikayesini anlattı.
İdo Tatlıses ve Yasemin Şefkatli 2021 yılında dünyaevine girdi. Ünlü çift, 2024 yılının Ocak ayında Sinan Emir ve İbrahim Ayel adında ikizlerinin dünyaya gelmesiyle evliliklerini taçlandırdı.
Sosyal medyayı sık kullanan ünlü çift, Berfu Yenenler'in Youtube kanalına konuk oldu.
İdo Tatlıses eşi Yasemin Şefkatli'yle nasıl tanıştıklarını esprili bir dille programda anlattı. İdo Tatlıses, "Arabamı almak için alışveriş merkezinden çıktım. Arabama doğru gidiyordum. Valeden arabamı alacaktım. Yasemin beni eziyordu. Ben de arabayı kullanan Yasemin'e bağırdım. Umurunda bile olmadı. Daha sonra gitti bir yerde oturdu" dedi.
Ayrıca Tatlıses, "Sarı tişörtümü çektim artislik yaptım çıktım gittim oradan. Tanışamadım ama sonrasında bir post paylaştım. Postta, 'İstinye Park'taki sarışın kız! Beni bul!' yazdım. Şu an gülüyorsunuz ama o kız şimdi yanımda oturuyor" dedi.