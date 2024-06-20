İdo Tatlıses eşi Yasemin Şefkatli'yle tanışma hikayesini anlattı: Yasemin beni eziyordu

İdo Tatlıses eşi Yasemin Şefkatli'yle nasıl tanıştıklarını esprili bir dille programda anlattı. İdo Tatlıses, "Arabamı almak için alışveriş merkezinden çıktım. Arabama doğru gidiyordum. Valeden arabamı alacaktım. Yasemin beni eziyordu. Ben de arabayı kullanan Yasemin'e bağırdım. Umurunda bile olmadı. Daha sonra gitti bir yerde oturdu" dedi.