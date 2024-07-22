İlayda Alişan yeni imajını paylaştı! Son hali beğeni topladı

Oyuncu İlayda Alişan yeni imajını sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı. Alişan'ın paylaşımın ardından takipçileri ikiye bölündü.

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İlayda Alişan yeni imajını paylaştı! Son hali beğeni topladı - Resim : 1

Bir Çocuk Sevdim, Serçe Sarayı, Masumiyet, Seversin ve Ateş Kuşları gibi birçok başarılı projede yer alan ünlü oyuncu İlayda Alişan, kariyerinin yanı sıra özel hayatıyla da gündemden düşmüyor.

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İlayda Alişan yeni imajını paylaştı! Son hali beğeni topladı - Resim : 2

Oğulcan Engin ile aşkı tam gaz devam eden İlayda Alişan, bu kez imaj değişikliğiyle gündeme geldi.

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İlayda Alişan yeni imajını paylaştı! Son hali beğeni topladı - Resim : 3

Saçlarını kısacık kestiren 28 yaşındaki Alişan'ın yeni imajı sosyal medyada beğeni topladı. 

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İlayda Alişan yeni imajını paylaştı! Son hali beğeni topladı - Resim : 4

Instagram hesabından yeni imajını paylaşan İlayda Alişan, "Giderek kısalan saçlarımı sevdiniz mi?" notunu düştü. Yeni imajı takipçileri tarafından çok beğenilen Alişan'a sevgilisinden yorum gecikmedi.