İlayda Alişan yeni imajını paylaştı! Son hali beğeni topladı

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Bir Çocuk Sevdim, Serçe Sarayı, Masumiyet, Seversin ve Ateş Kuşları gibi birçok başarılı projede yer alan ünlü oyuncu İlayda Alişan, kariyerinin yanı sıra özel hayatıyla da gündemden düşmüyor.
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Oğulcan Engin ile aşkı tam gaz devam eden İlayda Alişan, bu kez imaj değişikliğiyle gündeme geldi.
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Saçlarını kısacık kestiren 28 yaşındaki Alişan'ın yeni imajı sosyal medyada beğeni topladı.
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Instagram hesabından yeni imajını paylaşan İlayda Alişan, "Giderek kısalan saçlarımı sevdiniz mi?" notunu düştü. Yeni imajı takipçileri tarafından çok beğenilen Alişan'a sevgilisinden yorum gecikmedi.