İlhan İrem'in miras kavgasında yeni gelişme: İşte vasiyeti...
2022 yılında hayatını kaybeden İlhan İrem'in bıraktığı vasiyetname aile arasında miras kavgasına neden olmuştu. Mahkemeye taşınan olayda yeni bir gelişme yaşandı.
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Usta şarkıcı İlhan İrem, 2022 yılında böbrek yetmezliği nedeniyle 67 yaşında hayatını kaybetmişti.
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İlhan İrem’in ölümünün ardından konuşan eşi Hansu İrem, sanatçının üç vasiyetini olduğunu söylemişti.
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Hansu İrem, “Tabutunun Türk bayrağına sarılmasını istemişti. Atatürk Kültür Merkezi’nde bir tören yapılmasını istiyordu. Bir diğer vasiyeti de Aşiyan Mezarlığı’nda toprağa verilmekti” diye konuşmuştu.
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AİLESİ DAVA AÇMIŞTI
İrem’in vefatının ardından ailesi İstanbul Sulh Hukuk Mahkemesi’ne başvurarak vasiyetnamesinin yüzlerine karşı okunması talebiyle dava açmıştı.