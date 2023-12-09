İlhan Şeşen'den üzücü haber: Akciğer kanserine yakalandı
Usta müzisyen ve oyuncu İlhan Şeşen'in uzun süredir sağlık sorunlarıyla boğuştuğu ve kanser tedavisi gördüğü öğrenildi.
Aliye, Annem, Anadolu Kartalları, Gönülçelen, Paramparça gibi birçok yapımda rol alan ve Ellerimde Çiçekler, Neler Oluyor Bize, Aşk Layık Olanda Kalmalı gibi birçok hit parçaya imza atan İlhan Şeşen'in bir süredir sağlık sorunlarıyla uğraştığı öğrenildi.
AKCİĞER KANSERİNE YAKALANDI
Hürriyet’ten İsmail Bayrak’ın haberine göre; usta müzisyenin akciğer kanserine yakalandığı ortaya çıktı.
TEDAVİYE OLUMLU YANIT VERİYOR
Bodrum’da yaşayan sanatçı bir süredir İstanbul’da tedavi görüyor. Doktorları, sanatçının tedaviye olumlu yanıt verdiğini söylüyor.