İlhan Şeşen'den üzücü haber: Akciğer kanserine yakalandı

Usta müzisyen ve oyuncu İlhan Şeşen'in uzun süredir sağlık sorunlarıyla boğuştuğu ve kanser tedavisi gördüğü öğrenildi.

İlhan Şeşen'den üzücü haber: Akciğer kanserine yakalandı

Aliye, Annem, Anadolu Kartalları, Gönülçelen, Paramparça gibi birçok yapımda rol alan ve Ellerimde Çiçekler, Neler Oluyor Bize, Aşk Layık Olanda Kalmalı gibi birçok hit parçaya imza atan İlhan Şeşen'in bir süredir sağlık sorunlarıyla uğraştığı öğrenildi.

AKCİĞER KANSERİNE YAKALANDI

Hürriyet’ten İsmail Bayrak’ın haberine göre; usta müzisyenin akciğer kanserine yakalandığı ortaya çıktı. 

TEDAVİYE OLUMLU YANIT VERİYOR

Bodrum’da yaşayan sanatçı bir süredir İstanbul’da tedavi görüyor. Doktorları, sanatçının tedaviye olumlu yanıt verdiğini söylüyor.