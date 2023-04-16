İpek Filiz Yazıcı'dan Ufuk Beydemir'e: İyi ki hayatımdasın

Oyuncu İpek Filiz Yazıcı, şarkıcı Ufuk Beydemir ile eylül ayında tatile gittiği Roma'da nikah masasına oturmuştu. Ünlü çift, düğünlerini ise arkadaşları ve ailelerinin katıldığı tören ile Sarıyer'deki Fuat Paşa Yalısı'nda yapmıştı. Genç oyuncu eşinin doğum gününü, sosyal medya üzerinden kutladı.

"Seni tarif edilemeyecek kadar çok seviyorum"

Mutlu birliktelikleri devam eden çiftten Ufuk Beydemir, 31 yaşına bastı. Genç oyuncu da eşinin doğum gününü, sosyal medya üzerinden kutladı.

Eşi Ufuk Beydemir ile pozlarını takipçilerinin beğenisine sunan İpek Filiz Yazıcı, "İyi ki hayatımdasın, iyi ki doğmuşsun. Seni tarif edilemeyecek kadar çok seviyorum" notunu düştü.

Bu gönderiyi Instagram'da gör İpek Filiz Yazıcı (@ipekkyazici)'in paylaştığı bir gönderi

Beydemir de eşine "İyi ki sen dünya güzelim. Ben de seni seviyorum" sözleriyle karşılık verdi.