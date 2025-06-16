İran-İsrail savaşının ortasında kalan Lara'dan yeni haber

Lara, paylaşımında şu ifadeleri kullanmıştı; "İran'dayım, burada durum çok kritik. Çok zor girdim sosyal medyaya. Ne telefonumuz çalışıyor, ne internete girebiliyoruz. Lütfen dualarınızı esirgemeyin. Allah'ım onurlu İran halkının yanında olsun."