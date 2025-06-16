İran-İsrail savaşının ortasında kalan Lara'dan yeni haber
İranlı voleybolcu Mehdi Karimi ile evli olan şarkıcı Lara, aile ziyareti için gittiği İran’da mahsur kalmıştı. İran'daki savaşın ortasında mahsur kaldığını duyuran Lara, "Lütfen dualarınızı esirgemeyin" dedi. Şarkıcı, saatler içinde Türkiye'ye döndü. Lara, sınır kapısında yaşadığı korkuyu anlatan bir patlaşım yaptı.
Ünlü popçu Lara, geçtiğimiz yıl İranlı voleybolcu Mehdi Karimi ile evlendikten sonra bir süredir eşiyle birlikte İran'da yaşıyordu. Ancak son dönemde İsrail'in İran'a yönelik saldırıları nedeniyle bölgede yükselen tansiyon, sanatçının da hayatını doğrudan etkiledi.
Yaşanan gelişmelerin ardından sosyal medya hesabı üzerinden takipçilerine ulaşan Lara, İran'daki iletişim koşullarının neredeyse tamamen durma noktasına geldiğini ve büyük bir belirsizlik içinde olduklarını belirtmişti.
Lara, paylaşımında şu ifadeleri kullanmıştı; "İran'dayım, burada durum çok kritik. Çok zor girdim sosyal medyaya. Ne telefonumuz çalışıyor, ne internete girebiliyoruz. Lütfen dualarınızı esirgemeyin. Allah'ım onurlu İran halkının yanında olsun."
Bu sözlerle yaşadığı endişeyi dile getiren Lara, kısa süre içinde güvenli bir şekilde ülkeye dönmenin yollarını aramaya başladı.