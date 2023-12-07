İrem Derici, Altın Kelebek Ödül Töreni'ndeki şovu için 3 milyon TL harcadı: Araba almadım, şov yaptım

49. Pantene Altın Kelebek Ödül Töreni geçtiğimiz gün gerçekleştirildi. 14 metre yükseklikten bir yıldızın üzerinde sahneye inen ünlü popçu “Bitter”, “Ara Sıra”, “Yaz Gülü” şarkılarını seslendirirken, 20 kişilik ekibi de danslarıyla ona eşlik etti.

"6 milyon TL’ye araba alınırdı!"

İrem Derici dansçılarıyla birlikte unutulmayacak bir sahne şovuna imza attı.

Derici, şovu için kesenin ağzını açtığını söyledi: “Bu şov için 3 milyon TL harcadım. Harbiye konserimde de o kadar gitmiştir. 6 milyon TL’ye araba alınırdı!”

Atatürk'ün sevdiği şarkıları söyledi

Derici, konserinin bir kısmında da Mustafa Kemal Atatürk'ün sevdiği şarkıları akustik olarak söylemişti. Peş peşe sevilen şarkılarını söyleyerek dans eden İrem Derici gecenin sonunda dakikalarca alkışlanmıştı.