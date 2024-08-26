İrem Derici: Eski sevgilim beni izleyecek...

"ATAKAN'I BİR SENE SONRA İLK KEZ GÖRECEĞİM"

Eski sevgilisi Atakan Işıktutan'ın sosyal medya çekimleri için mekanda olmasına Derici, "Eski sevgilim beni izleyecek. Atakan'la güzel ayrıldık. Altında bir şey aramayın. Bir sene sonra ilk kez göreceğim" dedi. Sahneden Atakan Işıktutan'a selam gönderen Derici'ye eski aşkı öpücük yollayarak selamını kabul etti.

"HOŞGELDİN KEŞKE HİÇ GİTMESEYDİN"

İrem Derici karşısında eski aşkını görünce "Ex aşkım bana neler ettin" şarkısına başladı ve devamında "Hoşgeldin keşke hiç gitmeseydin" dedi.