İrem Derici: Eski sevgilim beni izleyecek...

İrem Derici, sevilen şarkılarıyla kendisini dinlemeye gelen hayranlarını coşturdu. Derici, konser önce basın mensuplarınının sorularını yanıtladı.
Tatilden bahseden şarkıcı, "Bugün plaja gittim. İnşallah selülitlerimi çekmemişsinizdir. Bıçak altına yatacak enerjim kalmadı. Böyle alan alsın, kabul etsin" dedi.
"AŞKA GEREK YOK"
Son dönemde sosyal medyada yorgun ve melankolik paylaşımlar yapan Derici, "Galiba biraz Dolunay'dan mı? Herkes, 'İyi misin, acı mı çekiyorsun?' diyor. Aslında çok iyiyim. Sıkıntım yok. Çünkü aşk yok hayatımda. O olmadığı için sıkıntı yok. Kafam rahat. Aşk olunca sıkıntı. O gömlek ben de yakışmıyor. Aşka gerek yok" diye konuştu.
"ATAKAN'I BİR SENE SONRA İLK KEZ GÖRECEĞİM"
Eski sevgilisi Atakan Işıktutan'ın sosyal medya çekimleri için mekanda olmasına Derici, "Eski sevgilim beni izleyecek. Atakan'la güzel ayrıldık. Altında bir şey aramayın. Bir sene sonra ilk kez göreceğim" dedi. Sahneden Atakan Işıktutan'a selam gönderen Derici'ye eski aşkı öpücük yollayarak selamını kabul etti.
"HOŞGELDİN KEŞKE HİÇ GİTMESEYDİN"
İrem Derici karşısında eski aşkını görünce "Ex aşkım bana neler ettin" şarkısına başladı ve devamında "Hoşgeldin keşke hiç gitmeseydin" dedi.