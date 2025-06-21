23 kiloya kadar düşen Nihal Candan hayatını kaybetti

Sosyal medya fenomeni Nihal Candan, uzun süredir mücadele ettiği anoreksiya nervoza hastalığı nedeniyle hayatını kaybetti.

29 kiloyla hastaneye kaldırılan Candan’ın durumu giderek kötüleşmiş, tedavi sürecinde kilosu 23’in altına düşmüştü. Yoğun bakımda tedavi altına alınan genç fenomen, 19 Haziran’da kalbinin durmasıyla büyük korku yaşatmış, yapılan müdahale sonucu hayata döndürülmüştü. Ancak kalbinin yeniden durduğu ve yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadığı öğrenildi.

Acı haberi, Dilan Polat’ın kardeşi Sıla Doğu sosyal medya hesabından duyurdu. Paylaşımda Nihal Candan’ın yaşamını yitirdiği bilgisine yer verildi.

Nihal Candan’ın ölümü, sosyal medya kullanıcıları ve sevenleri arasında büyük üzüntü yarattı.

NİHAL CANDAN KİMDİR?

Mersin doğumlu sosyal medya fenomeni Nihal Candan, bir süredir devam eden sağlık sorunları nedeniyle hastanede tedavi görüyor. 15 Haziran 1995 doğumlu ve Beykent Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunu olan Candan, kamuoyunun dikkatini ilk olarak 2014 yılında katıldığı "Bu Tarz Benim" yarışmasıyla çekmiş, ardından "Survivor 2016" ile ününü pekiştirmişti.

2023 yılında "dolandırıcılık" ve "kara para aklama" iddialarıyla tutuklanan Candan, cezaevinde bulunduğu süreçte anoreksiya nervoza teşhisi almış ve bu sebeple tahliye edilmişti. Candan, cezaevinden tahliyesinin ardından hastanede damardan beslenerek tedavi altına alınmıştı.