İrem Derici, Gökhan Fırat ile aşkını ilan etti

Ünlü şarkıcı İrem Derici, geçen günlerde Atakan Işıktutan ile 8 aylık ilişkisini noktalamıştı. Derici çok geçmeden yeni bir aşka yelken açtı. Geçtiğimiz günlerde fotoğrafçı ve yönetmen Gökhan Fırat ile el ele bir fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaşan şarkıcı, yeni sevgilisiyle ayna pozu verdi.

“ÖZLEDİĞİNDE HIRÇINLAŞANLAR VAR”

Derici, paylaşımına “Ve özlediğinde hırçınlaşanlar var” notunu düştü. Ünlü şarkıcının son paylaşımına takipçileri yorum ve beğeni yağdırdı.

Derici, 8 aydır birlikte olduğu Atakan Işıktutan ile ayrıldıklarını sosyal medya hesabından duyurmuştu.