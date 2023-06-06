İrem Derici kardeşiyle havalimanında karşılaştı: "Dünyanın en saçma anıydı"

Ünlü şarkıcı İrem Derici'nin yıllardır sır gibi sakladığı erkek kardeşi Cemre ile havalimanında karşılaştı. O anları sosyal medya hesabından paylaşan Derici, kardeşiyle herkesi şaşkına çevirdi.

"NE BİÇİM AİLESİNİZ?"

Babasının diğer evliliğinden dünyaya gelen kardeşiyle çektirdiği fotoğrafı Instagram hesabından yayınlayan İrem Derici, "Ya kardeşimle Adana Havalimanı'nda karşılaştım, dünyanın en saçma anıydı Cemre Derici. Arkadaşı da diyor ki; ne biçim ailesiniz?" notunu düştü.

Bu gönderiyi Instagram'da gör İrem Derici (@iremderici)'in paylaştığı bir gönderi

İrem Derici'nin kardeşini gören Demet Akalın, meslektaşının çok konuşulan gönderisine, "Gerçek kardeşin mi aaa ben şok" yorumunu yazdı.