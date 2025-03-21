İrem Derici yeni yaşını küçüklük fotoğraflarını paylaşarak kutladı
Ünlü şarkıcı İrem Derici bugün 38 yaşına girdi. Derici yeni yaşını küçüklük fotoğraflarını paylaşarak kutladı. Aynı zamanda bir hayranının kendisi için yazdığı mesajı paylaşan ünlü şarkıcı 'Ağlattın' notunu düştü.
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Kalbimin Tek Sahibine, Düşler Ülkesinin Gelgit Akıllısı, Bazı Aşklar Yarım Kalmalı ve Evlenme Bak gibi şarkıların sahibi İrem Derici, sık sık magazin gündeminde yer alıyor.
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İrem Derici, bir süredir birlikte olduğu DJ sevgilisi Melih Kunukcu ile beraber. Ünlü şarkıcı İrem Derici bugün 38 yaşına girdi.
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Derici yeni yaşını küçüklük fotoğraflarını paylaşarak "İyi ki doğdun İremim" notuyla kutladı.
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Aynı zamanda bir hayranının kendisi için yazdığı mesajı paylaşan ünlü şarkıcı 'Ağlattın' notunu düştü.