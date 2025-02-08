İrem Derici'den evlilik provası! Gelinlikle geldi...
Menajer Özgür Aras önceki akşam doğum gününü düğün temalı kutladı. Ünlü isimlerin akın ettiği doğum gününe İrem Derici gelinlikle katıldı.
Menajer Özgür Aras önceki akşam Mövenpick İstanbul Marmara Sea’de düğün konseptiyle doğum gününü kutladı. Davete katılanlar kıyafetleriyle dikkat çekti. Tüm konukların 70, 80 ve 90’lar konseptinde giyinmesi renkli anlara sahne oldu.
Doğum gününe İrem Derici, Yonca Evcimik, Armağan Çağlayan, Deniz Seki, Aleyna Tilki ve Burcu Kıratlı gibi isimler katıldı. Aras’a gecede takı takma töreni yapıldı. Partide eğlence dansözün dansları ile doruğa çıktı.
İrem Derici, geceye sevgilisi ile Melih Kunukçu ile katıldı. Derici, beyaz bir mini gelinlik tercih ederken sevgilisi de beyaz bir smokin giydi. Sanatçının hayranları sosyal medyadan “Evlilik provası yapıyorlar” yorumları yaptı.
Derici, “Aşkımızı ilan ettik, rahatladık. İnsan el ele yürümek istiyor” dedi. Melih Kunukcu da mutlu olduklarını söyledi.