İrem Derici'den 'İnci Taneleri' açıklaması: Seviyorum pavyon eğlencesini

'PAVYONA GİDİYORUM, SEVİYORUM PAVYON EĞLENCESİNİ'

Daha Önce de 'İnci Taneleri'ne konuk olmak istediğini söyleyen İrem Derici, "İki sene önce 'Alev Alev' şarkısına pavyonda klip çektim diye yerden yere vuruldum. Şimdi herkes pavyoncu oldu. Zam geldi o açıdan mutlu değilim. Ankara ve İzmir'e gidince pavyona gidiyorum. Seviyorum pavyon eğlencesini... Yılmaz Erdoğan'a çok teşekkür ediyorum. Hazar Ergüçlü'nün dansı muhteşem. Acayip bir kadın. Sakin durduğuna bakmayın o da delidir. İlk bölümü yemek eşliğinde izledim. Konuk oyuncu olarak yer almak istiyorum" demişti.