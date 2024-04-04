İrem Derici'den 'İnci Taneleri' açıklaması: Seviyorum pavyon eğlencesini
YouTube'de yayınlanan 'Uyduruk Sonlar' programına konuk olan şarkıcı İrem Derici, bu yılın en sevilen dizilerinden olan 'İnci Taneleri' hakkında konuştu.
Şarkıcı İrem Derici, Yasemin Şefik'in 'Uyduruk Sonlar' adlı YouTube programına konuk oldu. Derici, 'İnci Taneleri' dizisini kaleme alan Yılmaz Erdoğan'a seslendi.
Pavyon şarkıcısını oynamak istediğini söyleyen İrem Derici, ''Hatta senaryoyu şöyle hayal ettim, Dilber’den önce orada ben sahne yapıyormuşum. Ara ara da gidip, dükkanı basıyormuşum.'' dedi.
'PAVYONA GİDİYORUM, SEVİYORUM PAVYON EĞLENCESİNİ'
Daha Önce de 'İnci Taneleri'ne konuk olmak istediğini söyleyen İrem Derici, "İki sene önce 'Alev Alev' şarkısına pavyonda klip çektim diye yerden yere vuruldum. Şimdi herkes pavyoncu oldu. Zam geldi o açıdan mutlu değilim. Ankara ve İzmir'e gidince pavyona gidiyorum. Seviyorum pavyon eğlencesini... Yılmaz Erdoğan'a çok teşekkür ediyorum. Hazar Ergüçlü'nün dansı muhteşem. Acayip bir kadın. Sakin durduğuna bakmayın o da delidir. İlk bölümü yemek eşliğinde izledim. Konuk oyuncu olarak yer almak istiyorum" demişti.