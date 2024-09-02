İrem Derici'den olay itiraf: DM kutum nüfus kağıdı dolu

"HER ŞEYİME AŞIĞIM"

Derici, "Kendinizde en sevmediğiniz özellik ne?" sorusuna ise, "Her şeyime aşığım. Bayılıyorum. Mükemmelim. 1.67 boyum var, türlü türlü huyum var" diye cevap verdi. Eski sevgilisi Atakan Işıktutan'ın kendisini dinlemeye gelip, Instagram'dan takipleşmelerine şarkıcı, "Barışmadık. Orada, 'Keşke hiç gitmeseydin' diyorum. Onu alıp, 'Keşke hayatımdan hiç gitmeseydin'e çevirdiler. Adam ben sahneye çıkıyorum diye mekanı terk etmiş. Geldi o da beni dinleyip, eğlendi" dedi.