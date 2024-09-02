İrem Derici'den olay itiraf: DM kutum nüfus kağıdı dolu

İrem Derici, geçtiğimiz haftalarda yaptığı 'Yaşça genç erkeklerden hoşlanıyorum' açıklamasından sonra DM kutusuna gelen mesajlardan bahsetti.
"BİRAZ DİNLENME DÖNEMİNDEYİM"
Merve Boluğur'un, "Erkeklerin yüzde 99'u şerefsiz çıkıyor" sözlerine Erkekleri Koruma Derneği'nin dava açacağı haberine Derici, "Öyle bi dernek mi var? Bana adresini verin, gireyim. Kız haklı, demek bir şey üzmüş onu. Merve ne dese yeridir. Kendi kafasında yaşıyor" açıklamasını yaptı.
"DM KUTUMDA NÜFUS KAĞIDI DOLU"
"Kendimden yaşça genç olan erkeklerden hoşlanıyorum" sözlerine şarkıcı, "DM kutumda nüfus kağıdı dolu... Genç ve yaşlı artık bakmıyoruz. Biraz dinlenme dönemindeyim. Zaten vakit kalmıyor. Şu an yok Bugün yok derim yarın biriyle çıkarım. Sürprizlere dolu insanım" şeklinde konuştu.
"HER ŞEYİME AŞIĞIM"
Derici, "Kendinizde en sevmediğiniz özellik ne?" sorusuna ise, "Her şeyime aşığım. Bayılıyorum. Mükemmelim. 1.67 boyum var, türlü türlü huyum var" diye cevap verdi. Eski sevgilisi Atakan Işıktutan'ın kendisini dinlemeye gelip, Instagram'dan takipleşmelerine şarkıcı, "Barışmadık. Orada, 'Keşke hiç gitmeseydin' diyorum. Onu alıp, 'Keşke hayatımdan hiç gitmeseydin'e çevirdiler. Adam ben sahneye çıkıyorum diye mekanı terk etmiş. Geldi o da beni dinleyip, eğlendi" dedi.