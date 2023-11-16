İrem Helvacıoğlu: Garsonluk ve kasiyerlik yaptım

Oyuncu İrem Helvacıoğlu Ahmet Mümtaz Taylan'ın, NTV ekranlarında yayınlanan Empati programına konuk oldu. Helvacıoğlu, katıldığı programda şöhret olmadan önceki yaşamına dair bazı açıklamalarda bulundu.

"GARSONLUK YAPTIM"

Empati programına konuk olan İrem Helvacıoğlu, hayatında o andan sonra hiçbir şey eskisi gibi olmadı dediği olayı şu cümlelerle anlattı:

“Liseyi bitirdikten sonra bir süre Ankara’da yaşamaya devam ettim, çocuk tiyatrosu yaptım. Sonra İstanbul’a geldim yardımcı oyunculuk yaptım fakat işler istediğim gibi gitmedi. Liseyi bitirdikten sonra çalışmak istediğime karar verdim; garsonluk yaptım, mağazada kasiyerlik yaptım. Konfor alanımın dışına çıkmak istedim. 6 ay aynı kafede çalıştım sonra mağazada çalıştım."

"DENEYİM KAZANMAK İÇİN MAĞAZADA ÇALIŞTIM"

Oyuncu sözlerine "Amacım insanlarla nasıl konuşabileceğimi öğrenmek, mücadele etmek, sınırımın nereye geldiğini görmek ve hayata karışmaktı. Deneyim kazanmak için mağazada çalıştım. Garsonluk yapmama babam karşı çıktı gelip çalıştığım yeri insanları ziyaret edene kadar. Aileler her şeyi kolaylıkla kabul etmiyor" diye devam etti.

“YALNIZ KALDIĞIMDA KENDİMLE KONUŞUYORUM”

Yalnızlıkla zaman zaman arasının iyi olduğunu söyleyen İrem Helvacıoğlu, “Bazen çok seviyorum bazen yalnız kalmak istemiyorum. Bazen yalnız kalamıyorum, bazen yalnız kalmaya ihtiyacım oluyor. Yalnız kaldığımda kendimle konuşuyorum. Yaşlanınca yalnız kalmaktan korkuyorum.” dedi.