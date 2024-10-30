İrem Helvacıoğlu işletmeci sevgilisi Ural Kaspar ile evlendi! İşte düğünden kareler

Güzel oyuncu İrem Helvacıoğlu bir süredir birlikte olduğu iş insanı Ural Kaspar ile sessiz sedasız evlenmişti. Çift şimdi de düğün yaptı. Düğününde ceket model bir gelinlik giyen Helvacıoğlu, nikahtan saatler sonra sosyal medyadaki soyadını "İrem Helvacıoğlu Kaspar" olarak değiştirdi.

Elele Online

Elele Online
1 / 7
İrem Helvacıoğlu işletmeci sevgilisi Ural Kaspar ile evlendi! İşte düğünden kareler - Resim : 1

Sen Anlat Karadeniz dizisindeki rolüyle geniş bir hayran kitlesine ulaşan ve şimdilerde Karadut dizisinde rol alan İrem Helvacıoğlu, bir süredir aşk yaşadığı iş insanı Ural Kaspar ile evlendi. 

2 / 7
İrem Helvacıoğlu işletmeci sevgilisi Ural Kaspar ile evlendi! İşte düğünden kareler - Resim : 2

Ünlü çift, yakın dostları ve ailelerinin katılımıyla dünyaevine girdi.

3 / 7
İrem Helvacıoğlu işletmeci sevgilisi Ural Kaspar ile evlendi! İşte düğünden kareler - Resim : 3

Çiftin farklı tarzı dikkat çekti. İrem Helvacıoğlu yaptığı açıklamada, "Uzun süredir bir şekilde ayarlamaya çalışıyoruz. Çok yakınlarımızla birlikte bu mutlu günümüzü paylaşmak istedik. Tabii heyecanlıyız, şu an heyecan bastı. " dedi.

4 / 7
İrem Helvacıoğlu işletmeci sevgilisi Ural Kaspar ile evlendi! İşte düğünden kareler - Resim : 4

Çiftin nikahına Aslı İnandık, Deniz Baysal, Cansel Elçin, Zeynep Tuğçe Bayat, Ege Kökenli gibi birçok ünlü isim katıldı. 