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İrem Helvacıoğlu işletmeci sevgilisi Ural Kaspar ile evlendi! İşte düğünden kareler
Güzel oyuncu İrem Helvacıoğlu bir süredir birlikte olduğu iş insanı Ural Kaspar ile sessiz sedasız evlenmişti. Çift şimdi de düğün yaptı. Düğününde ceket model bir gelinlik giyen Helvacıoğlu, nikahtan saatler sonra sosyal medyadaki soyadını "İrem Helvacıoğlu Kaspar" olarak değiştirdi.
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Sen Anlat Karadeniz dizisindeki rolüyle geniş bir hayran kitlesine ulaşan ve şimdilerde Karadut dizisinde rol alan İrem Helvacıoğlu, bir süredir aşk yaşadığı iş insanı Ural Kaspar ile evlendi.
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Ünlü çift, yakın dostları ve ailelerinin katılımıyla dünyaevine girdi.
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Çiftin farklı tarzı dikkat çekti. İrem Helvacıoğlu yaptığı açıklamada, "Uzun süredir bir şekilde ayarlamaya çalışıyoruz. Çok yakınlarımızla birlikte bu mutlu günümüzü paylaşmak istedik. Tabii heyecanlıyız, şu an heyecan bastı. " dedi.
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Çiftin nikahına Aslı İnandık, Deniz Baysal, Cansel Elçin, Zeynep Tuğçe Bayat, Ege Kökenli gibi birçok ünlü isim katıldı.