Anasayfa Magazin İrem Helvacıoğlu minik kızı Sora'yla yeni karelerini paylaştı: "Birlikte geçen 1 ay 17 gün…"
İrem Helvacıoğlu minik kızı Sora'yla yeni karelerini paylaştı: "Birlikte geçen 1 ay 17 gün…"
Çiçeği burnunda anne İrem Helvacıoğlu, kızı Sora ile geçirdiği ilk ayların mutluluğunu takipçileriyle paylaştı. Ünlü oyuncu, kızının 15 Ekim 2025'te dünyaya gelmesinden bu yana geçen süreyi belirterek, "Birlikte geçen 1 ay 17 gün... Benim tatlı küçük pamuğum..." notuyla en yeni fotoğraflarını Instagram hesabından yayımladı.
1 / 6
Ünlü oyuncu İrem Helvacıoğlu ile eşi Ural Kaspar, 2025 yılının en mutlu haberlerinden birini yaşayarak kızlarına kavuştu.
2 / 6
Sen Anlat Karadeniz gibi popüler dizilerdeki rolleriyle tanınan 35 yaşındaki oyuncu, hamilelik sürecinin ardından 15 Ekim 2025 tarihinde kızını sağlıklı bir şekilde kucağına aldı.
3 / 6
Çift, bebeklerine Sora adını verdi. Ural Kaspar'ın doğum sonrası yaptığı paylaşımla duyurulan bu mutlu haberin ardından, çiçeği burnunda anne İrem Helvacıoğlu kızıyla geçen ilk aylara dair duygusal bir paylaşım yaptı.
4 / 6
Oyuncu, "Birlikte geçen 1 ay 17 gün... Benim tatlı küçük pamuğum..." notuyla kızı Sora ile çekildiği samimi fotoğrafları Instagram hesabından yayımlayarak, takipçilerinden büyük ilgi ve beğeni topladı.