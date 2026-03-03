Anasayfa Magazin İrem Helvacıoğlu’ndan kızıyla duygusal paylaşım: Annen seni çok seviyor, iyi ki beni seçtin
İrem Helvacıoğlu’ndan kızıyla duygusal paylaşım: Annen seni çok seviyor, iyi ki beni seçtin
Ünlü oyuncu İrem Helvacıoğlu, kızı Sora ile paylaştığı son karelerle sosyal medyada büyük bir sempati topladı. Paylaşımı "yürekleri ısıtan" kılan detay ise kuşaklar arası kurulan o duygusal bağ oldu.
1 / 5
2024 yılında Ural Kaspar ile evlenen ünlü oyuncu İrem Helvacıoğlu, 15 Ekim’de kızı Sora’yı kucağına alarak annelik duygusunu tattı.
2 / 5
Sosyal medya hesabından kızıyla yeni karelerini paylaşan Helvacıoğlu, fotoğraflardaki bir ayrıntıyla takipçilerini duygulandırdı.
3 / 5
Oyuncu, kızının giydiği elbisenin ve yanındaki oyuncakların bizzat kendi çocukluğundan kaldığını açıkladı.
4 / 5
Paylaşımında hayatının en anlamlı Şubat ayını geçirdiğini belirten Helvacıoğlu, kızı sayesinde zamanın nasıl yavaşlatılabildiğini ve dünyanın renklerini yeniden çocuk gözüyle görmeyi öğrendiğini dile getirdi.